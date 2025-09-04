По мнению западного аналитика, временное прекращение боевых действий повысило бы шансы Киева вернуть свои территории позже.

Поскольку ни США, ни Европа не готовы предоставить Украине силы, необходимые ей для победы на поле боя, реалии требуют альтернативы. Временное прекращение боевых действий без юридического признания потери территорий могло бы дать Украине время для усиления обороны и экономики, пишет геополитический стратег, политолог Марк Бролин на страницах The Telegraph.

"Назовем это "корейским" замораживанием с "немецким" финалом - паузой, которая отвергает де-юре признание захваченной территории, закрепляет надежные гарантии безопасности сейчас и инвестирует в способность Украины в конце концов деоккупировать свои земли. Это не будет капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени", - уверен эксперт.

По его словам, эта идея "мрачная, но практичная", ведь время, вероятно, сыграет в пользу Украины, и на это есть три причины. Во-первых, пишет Бролин, экономика России в не лучшем состоянии из-за санкций, оттока капитала и войны.

Во-вторых, говорится в материале, внутренняя политика США накладывает реальные ограничения на то, что Белый дом может гарантировать в долгосрочной перспективе: "общественное мнение и острые партийные противоречия делают открытую эскалацию политически опасной". Отныне США будут считать Россию прежде всего европейской проблемой, подчеркнул политолог.

По его мнению, президент США Дональд Трамп станет последним главой страны, "привязанным к устаревшему рефлексу времен Холодной войны, при котором даже малейшая критика российского "медведя" считалась предвестником глобального конфликта".

"Именно это, очевидно, лежит в основе аргумента, что соседним государствам надо "проглотить" и принять статус вассалов - несмотря на то, что "медведь" давно облезлый, а большинство бывших советских республик уже успешно вырвались на свободу", - пишет он в статье.

В-третьих, считает Бролин, Европа просыпается, и ее курс на разоружение и зависимость от российской энергетики начинает исправляться. А с усилением Европы, отметил он, московские рудименты и дальше будут способствовать относительному упадку России.

"Ежегодно в течение десятилетий освобожденные бывшие советские государства только увеличивали разрыв в ВВП на душу населения со своим бывшим угнетателем", - подчеркнул эксперт.

Заморозку боевых действий, по словам Бролина, должны сопровождать четкие условия: никакого юридического признания изменения территорий, многоуровневые гарантии безопасности для Украины, в частности ПВО, боеприпасы, ротационные тренировки и надежные каналы поставки запчастей, автоматические санкционные механизмы в ответ на любое серьезное нарушение со стороны РФ, инвестиционная программа для сокращения разрыва между уровнями жизни на свободных и оккупированных территориях:

"Эти составляющие превратили бы паузу из дипломатического застоя в очередное соревнование систем. Марш, который может завершиться, спустя годы, а не десятилетия, воссоединенной Украиной, которая к тому времени превзойдет оккупанта так же, как Западная Германия опередила Восточную Германию".

Аналитик опроверг мнение, что, мол, "заморозка вознаграждает агрессию или нормализует кражу земель". По его словам, заморозка в описанном виде прямо сохраняет юридические претензии и удерживает санкции и политическое давление.

"Она лишь признает реальность поля боя сегодня, одновременно делая более вероятным будущее падение России, чем уступки. Поэтому стратегическое "покупка времени" было бы взвешенной, обратной политикой, направленной на подрыв способности и легитимности Москвы, пока политическое и экономическое переформатирование не станет возможным", - предположил политолог.

Описанный "жесткий реализм", по его словам, требует от политиков и общества смириться с временной несправедливостью ради лучшего будущего результата.

"Но когда альтернативы - бесконечная бойня или половинчатая, нежизнеспособная эскалация, дисциплинированная пауза - с четкими условиями и финансированием - является очевидным стратегическим выбором. Несмотря на все, замороженный фронт сейчас действительно выглядит как предпосылка будущей свободы", - подытожил аналитик.

Что говорит украинская власть о замораживании войны

Как сообщал ранее УНИАН, одним из сценариев завершения войны рассматривают заморозку по линии фронта, сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. В то же время по его словам, решение о сценарии, который будет финальным, будет принимать президент.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский ответил, подойдет ли Украине южнокорейский сценарий. Он сказал, что теоретически он может реализоваться в Украине, но это будет означать, что мы не будем в полной безопасности, пока рядом будет такая Россия.

