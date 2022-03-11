Политик опубликовал в своем канале видео, на котором показана российская техника после боя.

Советник министра внутренних дел Украины в своем официальном Telegram-канале показал последствия одного из боев с участием российской оккупационной техники.

На кадрах видно, как украинские военные разбили вражескую технику.

"Это все что осталось с вашего БМП. Рожки да ножки. Мы вас ждём", - подписал видеозапись Антон Геращенко.

Напомним, Геращенко объяснил, почему идея привлечь наемников из Сирии для войны в Украине не сработает. Они привыкли воевать в пустыне, а в нашей местности они ничего не смогут сделать.

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