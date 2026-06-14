Переброска российских вертолетов в Беларусь: эксперт ответил, есть ли угроза Украине

Не наблюдается концентрация российских войск на границе между Беларусью и Украиной.

Переброску российских вертолетов в Беларусь не стоит воспринимать как подготовку к новому наступлению на Украину. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в эфире "Фабрики новостей".

"В условиях нашей войны и массированного применения пехоты, вертолет не является триггером, который мог бы сказать, что готовится какое-то наступление. Сколько людей может влезть в вертолет? Максимум взвод. Даже если мы говорим о десятке вертолетов, то это, грубо говоря, до трех рот, всего-навсего, это даже не батальон. Что они могут сделать? Ничего", - объяснил эксперт.

Эксперт со ссылкой на данные разведки Украины и Государственной погранслужбы отметил, что сейчас не наблюдается концентрации российских войск на белорусско-украинской границе.

Видео дня

"На сегодняшний день, как и на ближайшие три месяца, как минимум, говорить о том, что с территории Беларуси может возникнуть реальная угроза для Украины, было бы немного преждевременно. Но, не до конца понятно, для чего эти вертолеты использовались... В Украине абсолютно спокойно к этому относятся - летают и летают. Надо будет собьем", - отметил Грабский.

Он напомнил, что в самом начале войны в попытке десанта в Гостомеле участвовало порядка четырех десятков вертолетов врага, и потери в первый день были сумасшедшие, которые исключали возможность применения этих вертолетов опять.

"Россия не может себе физически позволить повторять такие операции, тем более вертолеты, которые были задействованы в гостомельском десанте, совершенно не те вертолеты, которые мы наблюдали в случае пролета воздушных судов на территории Беларуси", - пояснил эксперт.

Вместе с тем, он рассказал, что гипотетическая угроза со стороны Беларуси существует, это вражеская территория на сегодняшний день.

"Можно сказать, что незаметная война там продолжается. Подразделения с территории Беларуси имеют возможность инфильтроваться на территорию Украины. Так и украинские подразделения имеют возможность инфильтроваться на территорию Беларуси для выполнения каких-то задач. То есть, эта незримая война идет с самого начала. Но говорить о создании какой-то группировки на территории Беларуси, мы об этом не говорим", - добавил он.

Действия РФ в Беларуси

Как сообщал УНИАН, Россия создала как минимум 5 новых площадок для запуска ударных дронов около границы с Беларусью. Новые объекты расположены в Брянской, Орловской и Смоленской областях РФ. Крупнейший комплекс возле села Цимбулова в Орловской области российские СМИ называли "крупнейшим дронопортом в мире".

По данным украинских военных, большинство российских дронов во время массированных атак пролетают через Беларусь или используют маршруты вдоль белорусско-украинской границы. В Воздушных силах ВСУ отметили, что такая тактика затрудняет работу украинской ПВО.

Маршрут полета дронов с большинства этих площадок в сторону Киева или западных регионов Украины почти всегда проходит вблизи белорусской территории.

Вас также могут заинтересовать новости: