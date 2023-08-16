Погиб 54-летний житель села Львово, который находился на улице.

Российские оккупационные войска не прекращают обстрелов Херсонской области. В результате очередных ударов россиян по региону один человек погиб, еще один – ранен.

"Армия РФ продолжает обстреливать Херсонщину. К сожалению, имеем пострадавших среди гражданских. В селе Львово от российского удара погиб 54-летний местный житель, который находился на улице", – сообщили в Херсонской ОГА.

В то же время в Херсоне оккупанты накрыли огнем жилой дом. Ранения получил 71-летний мужчина, его госпитализировали.

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Обстрелы Херсонщины

После деоккупации Херсона российские захватчики систематически наносили удары по городу. После подрыва Каховской ГЭС они продолжили обстрелы области, атакуя людей, которые пытались эвакуироваться. В последнее время из-за успехов ВСУ на левобережье Херсонской области, армия РФ усилила обстрелы территорий.

В частности, 13 августа в Широкой Балке из-за обстрела оккупантов погибла целая семья, в том числе младенец, родившийся всего 23 дня назад. Старшего брата новорожденного ребенка удалось живым доставить в больницу, но из-за ранений он также скончался.

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