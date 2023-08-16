Глава государства рассказал о достижениях бойцов, в частности, возле Торецка, Бахмута, Константиновки.

Президент Владимир Зеленский посетил Восточный фронт и лично поблагодарил воинов за движение вперед. Об этом говорится в сообщении президента в Telegram, где он опубликовал многочисленные фото встреч с военными.

"Наши воины на Донбассе мощно дерутся ради Украины и уничтожают оккупантов. И дают нашему государству именно тот результат, который нужен: наше движение вперед. Спасибо за это каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых позициях и на боевых постах", - отметил Зеленский.

По его словам, в частности, речь идет о 5-й отдельной штурмовой бригаде, которая защищает чрезвычайно отважно Украину.

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"Особо отмечу, в частности, оборонительные бои, которые не дали оккупантам окружить Торецк и в дальнейшем окружить Бахмут на южном направлении... Один из примеров Победы 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар": отбросили врага на 6 километров, и во время боя воины батальона уничтожили до двух рот противника. Подразделения 3 - й отдельной штурмовой бригады крепко дерутся и, в частности, в эти дни не дали врагу выйти в направлении Константиновки и отбросили оккупантов до 8 километров в глубину их позиций", - написал Зеленский.

Президент отметил воинов взвода "Десептиконы", которые взяли в боях важные объекты и господствующие высоты, что позволило успешно продолжать активные действия и продвигаться вперед на Бахмутском направлении.

"92-я отдельная штурмовая бригада успешно ведет наступательные действия, уничтожая врага, занимая господствующие районы, от которых зависит устойчивость обороны противника, и создает условия для успешного продвижения наших войск и освобождения украинской земли", - отметил он.

Рабочие поездки Зеленского на фронт

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что Зеленский во время рабочей поездки в Запорожскую область побывал в расположениях бригад, ведущих наступательные действия на Мелитопольском направлении, и заслушал информацию о насущных нуждах украинских военных.

К тому, Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую область посетил штабы бригад, ведущих наступательные действия в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Соледар".

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