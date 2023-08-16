В домах украинцев начались массовые обыски.

Российские оккупанты запретили любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Оккупанты усилили фильтрационные мероприятия на временно оккупированной территории Херсонской области. Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов.

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NYT сообщил о продвижении контрнаступления ВСУ на 16-19 км

Как сообщал УНИАН, в материале The New York Times от 12 августа отмечалось, что Силы обороны Украины достигли "тактически значимого" прогресса в контрнаступлении, в частности, на юге - через Старомайорское в оккупированный Бердянск, а также в направлении оккупированного Мелитополя.

Как сообщалось, продвижение составляет от 10 до 12 миль (16-19 км).

Издание отмечает, что на Бердянском направлении, которое является одной из двух основных линий атаки, украинским защитникам удалось закрепить достигнутые успехи возле села Старомайорское, которое было освобождено в конце июля. Со ссылкой на украинских военных и военных аналитиков сообщалось, что Силы обороны продвигаются в направлении Урожайного.

В материале подчеркивалось, если украинским войскам удастся продвинуться через или вокруг Урожайного, это оставит их в пределах 50 миль (80 км) от двух крупных портовых городов - Бердянска и Мариуполя на Азовском море.

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