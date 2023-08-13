В больницу также госпитализировали 12-летнего мальчика, который был ранен в результате обстрела Широкой Балки.

Российские захватчики совершили очередной обстрел Херсонской области. Из-за ударов оккупантов в нескольких населенных пунктах погибли шесть человек, среди которых и младенец.

"Россияне ударили по селу Станислав из РСЗО. В результате погибли два человека, также есть раненый", - сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, также были разрушены и повреждены пять частных жилых домов.

Кроме того, по данным ОП, в результате обстрела Широкой Балки погибли трое взрослых людей (двое мужчин и женщина), а также ребенок в возрасте до 2-х лет.

Видео дня

"Еще один ребенок - мальчик 12 лет, был доставлен в больницу", - уточнил Ермак.

В то же время, министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что погибшие в Широкой Балке - один местный житель и семья - муж, жена и их дочь, которая родилась 23 дня назад. По словам Клименко, их раненый 12-летний сын сейчас находится в критическом состоянии.

Он также уточнил, что в Станиславове было зафиксировано 12 прилетов.

Ситуация в Херсонской области

Как известно, российские захватчики ежедневно обстреливают Херсонщину, больше всего страдают прифронтовые населенные пункты, по которым враг может бить из минометов и артиллерии.

В частности, за минувшие сутки, 12 августа, россияне совершили 61 обстрел области, выпустив 365 снарядов из минометов, артиллерии, беспилотников и БМП. Из них по Херсону враг выпустил 13 снарядов.

Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территории и помещения заводов в Херсоне, а также башни мобильной связи в Бериславе. В результате этих ударов были ранены три человека.

Вас также могут заинтересовать новости: