Более 100 ударных дронов: россияне массированно ударили по Украине, есть раненые

Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 12 локациях.

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Украине, в результате чего есть раненые и разрушения. Как сообщил Александр Ганжа, глава Днепропетровской областной военной администрации, вечером и ночью враг снова атаковал область.

"Российская армия терроризировала Кривой Рог и район, направив беспилотники. В результате ударов возникли пожары, повреждена гражданская инфраструктура", - заявил он.

Кроме того, под вражеским огнем оказалась и Синельниковщина. Так, по Васильковской общине противник применил БПЛА.

"Пострадали два человека - 47-летняя женщина и 18-летний парень. Уничтожены частный дом и автомобиль, еще одно жилище повреждено. Изуродованы хозяйственная постройка и фермерское хозяйство", - подчеркнул Ганжа.

Также неспокойно было и в Никопольском районе. Там агрессор бил по Никополю и Мировской общине артиллерией и из реактивной системы залпового огня "Град".

Харьковщина

В Харьковской областной прокуратуре заявили, что в ночь на 23 января вооруженные силы России атаковали поселок Великий Бурлук Купянского района ударным беспилотником, предварительно, типа "Герань-2".

"Повреждены дома. Пострадал 49-летний мужчина. У пострадавшего - взрывное ранение стопы. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Что запускали оккупанты по Украине и что было сбито

Как сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины, в ночь на 23 января (с 20:00 22 января) противник атаковал 101 ударным беспилотником типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - Россия, а также Донецк - временно оккупированная территория Украины. Около 60 из них - "Шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях", - сообщили в Воздушных силах.

Удары России - последние новости

Как сообщал УНИАН, 22 января российская захватническая армия нанесла по Кривому Рогу в Днепропетровской области комбинированный ракетно-дроновый удар. Под ударом оказался сектор жилой застройки и объекты инфраструктуры. Сообщалось, что ранения получили 11 человек, из них трое детей.

Кроме того, вражеский дрон попал в многоэтажный дом в Днепре. Речь шла о шести пострадавших.

Также российские оккупационные войска нанесли удары авиабомбами по поселку Комышуваха в Запорожской области. Погиб один человек, сообщалось о не менее 10 пострадавших.

