Российские оккупанты продолжают свои атаки по газовой инфраструктуре Украины.

Три зимы российских ударов по энергетической системе научили украинцев жить во тьме. Когда отключается электричество, люди достают повербанки, зажигают налобные фонарики, подзаряжают устройства в торговых центрах и приспосабливаются к длительным периодам без света.

То, что помогало переживать эти суровые военные зимы, — стабильная подача газа, благодаря чему работали плиты и оставались теплыми батареи в большинстве украинских домов. Но по мере приближения четвертой зимы Россия расширила свои атаки с украинской энергосистемы на газовую инфраструктуру — по газовым скважинам, хранилищам, трубопроводам и другим критически важным объектам, пишет The New York Times. Все больше украинцев задаются вопросом, не потеряют ли они главный ресурс, который помогал пережить самые холодные месяцы войны.

Это кошмарный сценарий, который, по словам официальных лиц, является очередной попыткой России сломить устойчивость украинцев после лет смертельных ударов по жилым районам и бесконечных атак на электростанции, погружавших миллионы людей в темноту и вынуждавших предприятия сокращать производство.

Самая тяжелая зима с начала полномасштабного вторжения

Газ обеспечивает тепло и возможность готовить пищу в 80 процентах украинских домов, отмечает гендиректор "Нафтогаза" Сергей Корецкий. Большинство многоэтажек зависит от централизованного отопления, которое также работает на газе.

Первые три года войны Москва в основном избегала ударов по газовой системе Украины, потому что она использовалась для транзита российского газа в Европу, пишет СМИ. Но с 1 января российский газ перестал поступать через территорию Украины, поскольку Киев завершил транзитное соглашение.

Вскоре после этого Россия перенаправила огонь на украинские газовые объекты. В феврале и марте дроны и ракеты уничтожили около 40 процентов добывающих мощностей Украины. Поскольку удары пришлись на конец отопительного периода — обычно с конца октября до начала апреля — их эффект был ограниченным, отметил Корецкий. Летом "Нафтогаз" ремонтировал инфраструктуру и к сентябрю в значительной степени восстановил объемы добычи.

Но в октябре Россия возобновила атаки, и они стали еще ожесточеннее. По словам европейского чиновника, который говорил на условиях анонимности, только в прошлом месяце объекты "Нафтогаза" подвергались ударам семь раз, и эти атаки вывели из строя около 60 процентов добывающей мощности.

Некоторые города столкнулись с временными перебоями газа, и эксперты предупреждают: если удары будут продолжаться, миллионы людей могут столкнуться с трудностями в обогреве своих домов. Перейти на электрообогрев нельзя — это только усугубит нагрузку на уже поврежденную энергосистему.

Погружение в холод

Растет страх, что то, чего Россия не смогла добиться, погружая Украину во тьму, она может добиться, погрузив ее в холод.

Газовая система — несложная цель для Москвы. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил этим летом, что "россияне прекрасно знают", где находится газовая инфраструктура и как она устроена — ведь она была построена еще в советские времена.

Россия наносила удары и по объектам комбинированной генерации — тем, которые производят одновременно электричество и тепло. Некоторые из них работают именно на газе.

То, что раньше казалось спасением, теперь может обернуться проблемой. Глава газового подкомитета Верховной Рады Андрей Жупанин отмечает: "Быстрой альтернативы газу для отопления нет". Это создает серьезные трудности для больших городов, зависящих от централизованного теплоснабжения.

Как планируют выйти из этой ситуации

Чтобы компенсировать угрозу дефицита газа, "Нафтогаз" увеличивает импорт, чтобы перекрыть потери добычи. В первом полугодии 2025 года импорт газа вырос в 19 раз по сравнению с тем же периодом 2024 года, сообщает украинский энергетический аналитический центр DiXi Group.

Корецкий отмечает, что Украине необходимо импортировать 4,4 млрд кубометров газа, чтобы пройти зиму. Это обойдётся примерно в 2 млрд долларов. "Нафтогаз" уже обеспечил почти три четверти суммы за счет финансирования из Европы, государственного бюджета и кредитов украинских банков, но дополнительный газ может понадобиться, если атаки продолжатся.

Сообщается, что импортированный газ будет храниться в подземных хранилищах, расположенных слишком глубоко, чтобы их могли поразить ракеты или дроны. Корецкий говорит, что там уже находится около 13 млрд кубометров газа — достаточно, чтобы покрыть большую часть зимних потребностей страны.

Но Россия нанесла удары по компрессорным станциям, которые выкачивают газ из подземных хранилищ, а также по трубопроводам, которые распределяют его по стране, вызывая опасения, что Украина может не суметь использовать весь накопленный газ.

