Стоимость строительства второго уровня защиты будет сопоставима со стоимостью аналогичных объектов "Укрэнерго".

На Ровенский атомной электростанции (РАЭС) строится второй уровень защиты ее ключевых объектов, который способен выдержать прямое попадание дронов, а стоимость проекта сопоставима со стоимостью похожих объектов НЭК "Укрэнерго".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга рассказали генеральный директор станции Тарас Ткач и заместитель генерального директора станции по капитальному строительству Сергей Куроедов.

По словам Ткача, все ключевые объекты станции уже были защищены первым уровнем защиты. Он добавил, что завершается работа по обустройству второго уровня защиты на одном из указанных объектов.

Видео дня

"Сейчас мы делаем второй уровень. На одном из объектов защита смонтирована и введена в работу. Завершаются работы по обустройству дополнительного уровня защиты (против дронов, - УНИАН)", - отметил генеральный директор станции, добавив, что проблем с антидроновой сеткой не будет.

Он отметил, что на другом ключевом объекте станции продолжаются активные работы по развитию второго уровня защиты. Работы на нем планируется завершить ориентировочно в 2026 году.

Ткач во время общения с журналистами сказал, что второй уровень защиты по подобному проекту строится на Хмельницкой и Южноукраинской АЭС.

Со своей стороны заместитель генерального директора Ровенской АЭС по капитальному строительству Сергей Куроедов рассказал, что уровень защиты ключевых объектов РАЭС, который строится, полностью соответствует стандартам второго уровня защиты (антидроновой).

Атаки РФ на энергетическую инфраструктуру

Как сообщал УНИАН, с начала осени РФ активизировала атаки на украинскую энергетику. В ночь на 30 октября РФ в третий раз с начала октября массированно атаковала ракетами и дронами объекты энергетики. В результате ударов зафиксированы разрушения, а также есть пострадавшие.

10 ноября РФ в очередной раз атаковала украинскую энергетику, что привело к повреждению ряда энергообъектов.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко убежден, что тактика ударов врага по украинской энергосистеме изменилась. По его словам РФ стремится довести ее до непригодного состояния.

Вас также могут заинтересовать новости: