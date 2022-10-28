Либо же на том направлении у РФ дефицит артиллерии.

Российские силы могут сделать приоритетным направление Сватово-Кременная.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Западные аналитики исследовали одно из видео оккупантов, на котором они стреляют из термобарической реактивной системы залпового огня (РСЗО) ТОС-1 якобы по украинским позициям в направлении трассы Сватово-Кременная.

Видео дня

Наличие такого вооружения у россиян на этом участке фронта может свидетельствовать о меняющихся приоритетах.

Также эксперты допускают, что ТОС-1 перебросили, так как российским войскам не хватает артиллерийских систем или боеприпасов, более подходящих для стандартных огневых задач на направлении Сватово-Кременная.

Сообщается, что оккупанты очень обеспокоены угрозой окружения Кременной.

Сторонами подтверждены бои в Белогоровке, что указывает о ведении наступательной операции южнее Кременной, отмечают эксперты.

Бои на востоке

Сейчас противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях, в то же время, не прекращает ведения наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Сватовском направлении русские пытаются построить линию обороны, поскольку, по данным ВСУ, получили приказ удержать территорию любой ценой.

Несколько недель назад западные аналитики прогнозировали потерю наступательной способности России на Донбассе. Вместе с тем, как утвержали неоднократно эксперты, российское руководство требует хоть каких-то побед от ВС РФ. А главарь ЧВК "Вагнера" Пригожин желает в этом отметиться.

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