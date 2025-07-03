Украина получит помощь от сертифицированных европейских экспертов для защиты, сдерживания атак и быстрого восстановления.

Европейский Союз будет помогать Украине отражать масштабные кибератаки. Наша страна получит доступ к Резерву кибербезопасности - одной из ключевых инициатив для усиления кибербезопасности цифрового государства.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, Михаил Федоров и генеральный директор директората Еврокомиссии "Коннект" Роберто Виола подписали изменения в Соглашение об участии Украины в программе ЕС "Цифровая Европа".

Таким образом в случае масштабных кибератак на государственные информационные системы, сайты, электросети или другие объекты критической инфраструктуры Украина получит помощь от сертифицированных европейских экспертов для защиты, сдерживания атак и быстрого восстановления.

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"Это важный сигнал поддержки от европейских партнеров и еще один шаг к укреплению киберустойчивости страны. Благодарны Европейскому Союзу за системную и последовательную поддержку в борьбе с врагом на поле боя и в цифровом мире", - добавили в Минцифры.

Кибератаки на Украину

19 декабря 2024 года произошла самая масштабная за долгое время внешняя кибератака на государственные реестры Украины. В результате атаки была временно приостановлена работа Единых и Государственных реестров, которые находились в компетенции Министерства юстиции Украины.

23 марта 2025 года онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Тогда не работала продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.

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