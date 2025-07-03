Манолис Пилавов с 2015 года был в розыске СБУ по трем "тяжелым" статьям.

В оккупированном Луганске 3 июля взорвалась машина. Сообщается о погибших и пострадавших. По данным российских СМИ, один из погибших - это Манолис Пилавов, которого назначили "мэром" города после оккупации Луганска российской армией.

В местных пабликах сообщалось, что взрыв прогремел возле краеведческого музея на улице Тараса Шевченко, где должны были открывать выставку. По некоторым данным, взорвалась машина, в которой находился Манолис Пилавов - так называемый "мэр" города, который возглавлял оккупационную администрацию с 2014 по 2023 годы. Предварительно, он погиб, еще три человека получили ранения.

С 2015 года он находился в розыске СБУ. Его обвиняли по трем статьям: действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя (захват государственной власти); посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; создание террористической группы или террористической организации.

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Напомним, что в Курской области ВСУ 2 июля разнесли командный пункт росармии. Погиб заместитель главнокомандующего Военно-морского флота Российской Федерации Михаил Гудков. Сообщается, что он командовал 155 отдельной гвардейской бригадой морской пехоты.

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