Официальная презентация ожидается в начале 2026 года.

Сразу несколько источников сообщают, что новый флагман Samsung, который анонсируют в начале 2026 года, не получит улучшений аккумулятора и сохранит уже традиционную литий-ионную батарею на 5000 мАч.

Корейский бренд впервые установил такой аккумулятор в Galaxy S20 Ultra в 2020 году. С тех пор все флагманские смартфоны Samsung, включая самый свежий на сегодня Galaxy S25 Ultra, оснащаются таким же АКБ.

Тем не менее, это не означает, что никаких улучшений не планируется. Вместо увеличения емкости Samsung может пойти другим путем, повысив плотность аккумулятора и уменьшить ее в размерах. Это позволит сделать устройство тоньше.

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По информации тех же источников, камера Galaxy S26 Ultra тоже не претерпит серьезных изменений. Samsung снова использует 200 мегапиксельный сенсор HP2, который стоит в S25 и S24 Ultra.

В ранних утечках говорилось, что Samsung не будет "серьезно" обновлять камеру до серии Galaxy S28. Обновления камеры, если и появятся, то с акцентом на программные улучшения и возможности ИИ.

Напомним, на 9 июля у Samsung намечена презентация Galaxy Unpacked. Ожидается анонс новых раскладушек и смарт-часов. Возможны и другие анонсы, например, AR-гарнитуры Project Moohan.

В конце июня Samsung представила самый дешевый смартфон с 6-летней поддержкой и ИИ-функциями. Из коробки устройство работает на Android 15, но в перспективе получит Android 21.

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