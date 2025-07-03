Приходит понимание, что пора исцеляться и двигаться вперед.

Начало июля приносит долгожданное облегчение Тельцу, Раку и Скорпиону. Эмоциональное напряжение последних месяцев начинает спадать, а Растущая Луна в Весах становится поворотной точкой. Хотя грусть не исчезает мгновенно, она больше не управляет внутренним состоянием. Приходит понимание: пора исцеляться и двигаться вперед, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Телец

Эмоции, которые долго сдерживались, начинают отпускать. Ощущение потери или разочарования, мучившее в последние месяцы, постепенно уходит. Появляется искреннее внутреннее освобождение и исчезает привычка ждать худшего. Наступает спокойствие, которое остается.

Рак

Возвращается эмоциональное равновесие. Становится легче принимать прошлое и не застревать в нем. То, что ранее казалось непреодолимым, теперь воспринимается спокойно. Повышенная чувствительность больше не мешает, а помогает двигаться дальше.

Скорпион

Прощание с внутренней изоляцией. Долгое молчание и сдерживаемая боль начинают отступать. Легкость в теле и прояснение мыслей становятся признаком того, что эмоциональное исцеление уже началось. Возвращается ощущение себя - ясного, целостного, настоящего.

Напомним, ранее астрологи рассказали, кем был бы каждый знак Зодиака в мире мифов и легенд.

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