Законопроект в нынешнем виде предлагает сократить полевые учения.

Слухи о том, что базовая общевоенная подготовка (БОВП) якобы не будет обязательной для украинских студентов, оказались неправдивыми. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины (МОН) в комментарии для "РБК-Украина".

В ведомстве отметили, что этот вопрос пока остается открытым. Пока неизвестно не будет ли БОВП обязательной для студентов.

"Все зависит от принятия закона - его финального текста", - сказали журналистам в МОН.

Видео дня

В ведомстве подчеркнули, что в законопроекте, которым вводится дисциплина "Основы национального сопротивления" вместо БОВП предусмотрено, что она будет обязательной для всех студентов второго года обучения в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования.

Отмечается, что сейчас законопроектом предлагается заменить БОВП на "Основы национального сопротивления", сделав акцент на обучении оказанию домедицинской помощи, навигационным навыкам и современным цифровым технологиям. Более того, полевые учения предлагают сократить до коротких выездов на полигоны.

"Введение курса "Основы национального сопротивления" не имеет целью готовить студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования к мобилизации. Речь идет о подготовке к потенциальным угрозам, с которым может в будущем столкнуться любой гражданин Украины", - уточнили в МОН.

Слухи об отмене обязательного прохождения БОВП для студентов - что известно

Ранее издание ZN.UA писало о том, что заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий говорил о том, что базовая общевоенная подготовка (БОВП) не должна быть обязательной для студентов. Он отметил, что не знает, что делать, когда большое количество людей захотят откупиться от этого.

Винницкий подчеркнул, что уже есть зарегистрированный законопроект, который вообще отменяет БОВП как обязательную часть учебного процесса. Вместо этого предусмотрен курс "Основы национального сопротивления".

Вас также могут заинтересовать новости: