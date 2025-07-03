Сейчас страна нацелена на совместную работу с партнерами для масштабирования выпуска БПЛА.

Украина активно работает над развитием производства в сфере обороны как внутри страны, так и совместно с международными партнерами за рубежом.

Об этом рассказал министр обороны Рустем Умеров по итогам встречи с представителями немецкой оборонной индустрии в Киеве. "Масштабы российской агрессии продолжают расти. Вместе с союзниками мы постоянно ищем новые эффективные решения для усиления обороноспособности Украины", - написал он.

Министр добавил, что во время встречи представители обсудили привлечение инвестиций в производство в Украине. По словам Умерова, украинская промышленность уже способна изготавливать до 10 миллионов дронов в год. Поэтому при наличии надлежащего финансирования может производить еще больше современных средств поражения.

Видео дня

Кроме того, стороны обсудили инициативу производства вооружения в сотрудничестве с партнерами по формату "Рамштайн". Речь идет о сочетании украинских технологий с производственными мощностями партнеров для масштабирования выпуска всего необходимого для Сил обороны:

"Наша цель - наладить эффективную кооперацию. Государство готово помогать компаниям в поиске партнеров в Украине и принимать непосредственное участие в совместных проектах, в том числе через соинвестиции и создание совместных предприятий".

Украинский ВПК: важные новости

Как сообщал УНИАН, украинская компания Skyeton, которая занимается производством беспилотников, создаст совместное предприятие с британской Prevail Partners.

Отмечается, что их БпАК Raybird выполнил тысячи полетов в Украине, продемонстрировав "чрезвычайно низкий уровень потерь бортов".

А журналисты Welt накануне сообщили, что Германия профинансирует производство 500 дальнобойных дронов для Украины. Речь идет о БПЛА, которые могут атаковать цели на расстоянии до 1200 километров.

Вас также могут заинтересовать новости: