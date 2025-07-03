В перечне есть Козерог и Рыбы.

Начало 2025 года выдалось непростым для многих, но особенно для Рака, Близнецов, Скорпиона, Рыб и Козерога. Однако с июля в их жизнях начинается период значительного улучшения. Для них это время становится символом перезагрузки: завершаются старые этапы, появляются новые перспективы, усиливается внутренняя устойчивость и вера в себя, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Рак

Начало года принесло внутренние бури, но теперь приходит понимание и стабильность. Юпитер помогает обрести уверенность, восстановить отношения и укрепить профессиональные позиции. Уран способствует освобождению от эмоциональных блоков, а Сатурн - развитию лидерских качеств и ответственности.

Близнецы

Юпитер переходит во второй дом, фокусируя внимание на финансовой сфере и самооценке. Уран приносит волну трансформаций, особенно в сфере самовыражения и идей. Появляется возможность применить свои таланты в новых проектах и укрепить карьерные позиции.

Скорпион

Период роста и расширения горизонтов. Меняется мировоззрение, появляется интерес к новым знаниям, поездкам и личностному развитию. Временный уход Урана из зоны отношений дает передышку и возможность укрепить доверие. Важные перемены происходят изнутри.

Рыбы

Юпитер направляет внимание на сферу чувств и взаимодействия с близкими. Открывается потенциал для осознанных, глубоких отношений. Уран влияет на бытовую сферу и семейные устои, помогая изменить старые установки. В сентябре, с выходом Сатурна, станет легче дышать, внутренние блоки начнут уходить.

Козерог

Марс в начале года вызвал напряжение, но это научило находить баланс в общении. Юпитер усиливает карьерные перспективы и способствует восстановлению гармонии в отношениях. Уран поддерживает развитие в профессиональной сфере, а Сатурн настраивает на домашние перемены и укрепление личной базы.

Напомним, ранее астрологи рассказали, желания каких китайских знаков Зодиака начнут сбываться в ближайшее время.

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