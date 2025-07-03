Цены на нефть снова падают после предыдущего роста, поскольку инвесторы опасаются возобновления пошлин президента США Дональда Трампа. Кроме того, вниз цены толкает ожидание очередного повышения добычи нефти странами ОПЕК+, сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 53 цента, до 68,58 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 51 цент, до 66,94 доллара за баррель.
2 июля нефтяные цены выросли до самого высокого уровня за неделю, поскольку Иран приостановил сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН), усложнив инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, что вызывает беспокойство, что длительный спор вокруг ядерной программы Тегерана может снова перерасти в вооруженный конфликт.
В то же время неопределенность относительно "пошлин Трампа" тянет цены вниз. 90-дневная пауза во внедрении повышенных американских пошлин завершается 9 июля, а новых торговых соглашений с несколькими крупными торговыми партнерами, такими как Европейский Союз и Япония, до сих пор не заключено.
К тому же, ожидается, что ОПЕК+ на встрече 6 июля согласится на увеличение добычи нефти на 411 000 баррелей в сутки.
Поддержала понижательный тренд и американская статистика, которая показала рост запаса нефти и сокращение спроса на топливо в разгар автомобильного сезона в США, которые являются крупнейшим в мире потребителем "черного золота". Управление энергетической информации США сообщило, что на прошлой неделе внутренние запасы нефти выросли на 3,8 млн баррелей - до 419 млн баррелей.
Цены на нефть и пошлины Трампа - последние новости
В первый день июля цены на нефть снижались на фоне ожидания нового увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и опасений относительно замедления экономического роста, вызванных перспективами восстановления пошлин Дональда Трампа.
В начале апреля президент США приостановил действие повышенных пошлин для всех торговых партнеров США, кроме Китая, на 90 дней.