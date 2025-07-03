Участники рынка обеспокоены, что затянувшийся спор вокруг ядерной программы Ирана может снова перерасти в вооруженный конфликт.

Цены на нефть снова падают после предыдущего роста, поскольку инвесторы опасаются возобновления пошлин президента США Дональда Трампа. Кроме того, вниз цены толкает ожидание очередного повышения добычи нефти странами ОПЕК+, сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 53 цента, до 68,58 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 51 цент, до 66,94 доллара за баррель.

2 июля нефтяные цены выросли до самого высокого уровня за неделю, поскольку Иран приостановил сотрудничество с Организацией Объединенных Наций (ООН), усложнив инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, что вызывает беспокойство, что длительный спор вокруг ядерной программы Тегерана может снова перерасти в вооруженный конфликт.

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В то же время неопределенность относительно "пошлин Трампа" тянет цены вниз. 90-дневная пауза во внедрении повышенных американских пошлин завершается 9 июля, а новых торговых соглашений с несколькими крупными торговыми партнерами, такими как Европейский Союз и Япония, до сих пор не заключено.

К тому же, ожидается, что ОПЕК+ на встрече 6 июля согласится на увеличение добычи нефти на 411 000 баррелей в сутки.

Поддержала понижательный тренд и американская статистика, которая показала рост запаса нефти и сокращение спроса на топливо в разгар автомобильного сезона в США, которые являются крупнейшим в мире потребителем "черного золота". Управление энергетической информации США сообщило, что на прошлой неделе внутренние запасы нефти выросли на 3,8 млн баррелей - до 419 млн баррелей.

Цены на нефть и пошлины Трампа - последние новости

В первый день июля цены на нефть снижались на фоне ожидания нового увеличения добычи нефти странами ОПЕК+ и опасений относительно замедления экономического роста, вызванных перспективами восстановления пошлин Дональда Трампа.

В начале апреля президент США приостановил действие повышенных пошлин для всех торговых партнеров США, кроме Китая, на 90 дней.

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