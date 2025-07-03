В украинский прокат фильм выйдет 28 августа 2025 года.

Кинокомпания Black Bear Pictures показала трейлер напряженного триллера "Оператор" (Relay), который уже получил положительные отзывы критиков.

В центре сюжета – таинственный человек по имени Том, который появляется тогда, когда влиятельным корпорациям или правительственным структурам грозит разоблачение. Он – теневой посредник, который убирает следы, и одновременно – последний шанс для тех, кто перешел дорогу сильным мира сего. Его методы точны, а планы – безупречны. Но на этот раз все идет не так. Молодая женщина по имени Сара, разоблачительница фармацевтического гиганта, имеет секрет, за который ее готовы уничтожить. Чтобы спастись, ей придется полностью довериться Тому. Но кто на самом деле держит все под контролем?

Главные роли в фильме сыграли Лили Джеймс ("Золушка", "На драйве", "Темные времена", "Железный коготь", сериал "Пэм и Томми") и лауреат "Оскара" Риз Ахмед ("Бунтарь Один. Звездные Войны. История", "Веном", "Звук металла", "Финикийская схема").

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Также в ленте задействованы Сэм Уортингтон (франшиза "Аватар", "Терминатор: Спасение придет", "Гнев титанов"), Уилла Фицджеральд ("Преследователь", сериалы "Ричер", "Падение дома Ашеров") и Виктор Гарбер ("Арго", "Сикарио", сериалы "Шпионка", "Легенды завтрашнего дня").

Снял фильм шотландский режиссер Дэвид Маккензи ("Молодой Адам", "Последняя любовь на Земле", "Любой ценой", "Король вне закона").

Премьера ленты состоялась осенью 2024 года на международном кинофестивале в Торонто, однако в мировой прокат он выйдет только в конце лета 2025 года.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,4 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 81% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 69 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution, в украинский прокат фильм выйдет 28 августа 2025 года.

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