Жизнь очень насыщенная, большинство людей едва успевает сделать все самые необходимые дела, забывая делать то, что они любят. В то же время исследования показали, что хобби могут быть настоящим лекарством против выгорания. Об этом пишет Your Tango.
Исследование, опубликованное в "The Journal of Positive Psychology", показало, что занятие хобби поможет вам опередить других в достижении лучшей жизни.
По словам ученых, люди, которые имеют хобби и связаны с искусством или ремеслами, процветают.
Отмечается, что исследователи из Университета Отаго в Новой Зеландии выяснили, что люди, которые активно занимаются искусством и ремеслами, чувствуют себя "счастливее, спокойнее и энергичнее", чем те, кто этого не делает.
"В психологических исследованиях все больше признается, что творчество связано с эмоциональным функционированием. Занятие творческой деятельностью приводит к повышению самочувствия на следующий день, а это повышение самочувствия, вероятно, способствует творческой деятельности в тот же день", - объяснила главный автор исследования, доктор Тамлин Коннор.
В то же время чтобы получить пользу от хобби, не обязательно владеть им идеально, главное - это просто наслаждаться им. В частности, в 2024 году исследование в журнале Frontiers in Psychology показало, что хобби не только делают участников счастливее, но и помогают им почувствовать, что "жизнь имеет смысл".
"Творчество - это вовсе не о том, чтобы быть "хорошим" в чем-то. Вместо этого творчество должно сосредотачиваться исключительно на самовыражении, освобождении от суждений и наслаждении от процесса создания чего-то нового. Творческие хобби - это как пища для души. Это один из лучших способов обработать эмоции, которые переполняют нас, и они дают нам редкую возможность найти красоту в повседневной жизни", - заверил психолог, доктор философии Марк Треверс.
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