В частности американские корабли могут быть повреждены морскими беспилотниками, как это произошло с российскими судами в Черном море.

ВМС США тренируют свои военные корабли, чтобы уметь защищаться от атак вражеских беспилотников. В частности руководство ВМС следит за тем, как дроны влияют на войну в Украине и изучает, как можно интегрировать беспилотные системы в традиционный флот для будущих операций. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что беспилотные катера являются опасным и инновационным оружием, которое Украина использовала, чтобы нанести серьезный удар по российскому флоту в Черном море.

"Эти асимметричные возможности могут быть использованы и против нас", - отметил в интервью Business Insider контр-адмирал, командующий 66-й оперативно-тактической группы ВМС США Майкл Мэттис.

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В BI подчеркнули, что асимметричная война означает массовое применение дешевого оружия против дорогих вражеских целей.

В издании напомнили, что в прошлом месяце ВМС США приняли участие во многих учениях, которые направлены на подготовку экипажей военных кораблей к угрозам, с которыми они могут столкнуться в будущих войнах. Во время таких учений они имитировали атаки БпЛА на американские военные корабли.

"В начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года украинцы не имели достаточного военно-морского флота, чтобы продемонстрировать морскую мощь, поэтому Киев сделал ставку на асимметричную войну и положился на кампанию ракетных ударов и атак с помощью морских беспилотников отечественного производства, чтобы вызвать хаос на Черноморском флоте Москвы", - подчеркнули в BI.

Благодаря операциям Украины были повреждены и уничтожены десятки военных кораблей, из-за чего Россия была вынуждена перенести большую часть своего флота из штаб-квартиры на оккупированном Крымском полуострове в порт Новороссийск в восточной части Черного моря.

Мэттис подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения РФ Украина разгромила около 40% российских военно-морских сил в Черном море.

"Украина достигла невероятного успеха в достижении стратегических эффектов в Черном море и, по сути, использует свою асимметрию против россиян", - отметил он.

Поэтому военно-морские силы США наблюдали за развертыванием этого асимметричного цикла боевых действий в Черном море и поняли, что нужно свести его к простейшей форме в виде тренировочного сценария "красные против синих".

"Мы хотим поставить наши корабли в оборонительную зону, где они должны думать и реагировать на этот набор проблем. Мы знаем, что это способность, которая развивается. Мы знаем, что россияне не спешили с адаптацией оборонительных мер против него, и в результате они потеряли больше кораблей, чем, возможно, имели бы, если бы смогли адаптироваться быстрее", - сказал Мэттис.

В то же время контр-адмирал признал, что одним из вызовов, связанных с меняющимся характером войны, является понимание того, как это делать, когда вы не сталкиваетесь с экзистенциальной угрозой.

По его словам, "когда кто-то тычет тебе в лицо пистолетом, как это сделала Россия с Украиной, и ты вынужден внедрять инновации, чтобы выжить - когда это абсолютно "придумать или умереть" - способность к решению проблем и способность устранить барьеры и устранить оправдания является невероятной".

Морские дроны на войне в Украине - последние новости

Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказывал, что россияне пытались разработать собственные морские дроны, но безуспешно. Он подчеркнул, что в последний раз оккупанты пытались применить их экспериментальные модели.

"Последний раз они пытались, в начале июня, применить их экспериментальные модели. Они результата не показали. Они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод. Они шли, по нашей информации, на город Южный, и искали там свои цели", - отметил Буданов.

В то же время была названа европейская страна, которая будет производить морские дроны в Украине. Речь идет о Норвегии, которая выделила около 580 млн евро в этом году на поддержку морской коалиции, которую она возглавляет совместно с Великобританией.

"Часть этого финансирования будет использована для разработки и производства безэкипажных морских судов по технологии KDA, производство которых будет базироваться в Украине", - заявил министр обороны страны Торе О. Сандвик.

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