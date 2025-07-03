В следующем году средняя зарплата должна вырасти почти на четверть.

Правительство прогнозирует в следующие три года рост средней зарплаты в Украине. В 2028 году она может достичь почти 40 тысяч гривень.

Об этом говорится в постановлении Кабмина "Об одобрении Бюджетной декларации на 2026-2028 годы".

По предварительному прогнозу средняя зарплата в Украине в 2025 году должна составить 24 389 грн.

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В Бюджетной декларации предусмотрено так показатели среднемесячной заработной платы работников:

в 2026 году - 30 240 гривень;

в 2027 году - 35 268 гривень;

в 2028 году - 39 758 гривень.

Таким образом, в следующем году средняя заработная плата по прогнозу чиновников должна вырасти почти на четверть - на 24%. В 2027 году рост будет несколько меньше - 16,6%, в 2028 - 12,7%.

Количество занятых работников у субъектов хозяйствования прогнозируется на уровне 7,5 миллионов человек в следующие два года и 7,6 млн человек - в 2028 году.

Зарплата в Украине - последние новости

В следующие три года в Украине предполагается ежегодный рост размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума, говорится в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы.

Минимальная заработная плата по плану правительства будет составлять: с 1 января 2026 года - 8 688 гривень; с 1 января 2027 года - 9 374 гривни; с 1 января 2028 года - 10 059 гривень.

Как писал УНИАН, в Украине уже долгое время наблюдается кризис на рынке труда, связанный с дефицитом квалифицированных кадров. По некоторым профессиям с наибольшим дефицитом работников работодатели готовы платить до 80 000 гривен. Больше всего вакансий сейчас для продавцов-консультантов, менеджеров по продажам, водителей, поваров и кассиров.

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