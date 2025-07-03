Оккупанты убили двух человек.

Днем в четверг, 3 июля, Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по Одессе, убив и ранив людей.

В 12:48 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредило в своем Telegram-канале об угрозе применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма. Вскоре стало известно о скоростной цели в направлении Одессы, там прогремел взрыв.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в эфире информационного телемарафона сообщил, что российские захватчики ударили кассетной баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре города. В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

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Российская атака на Одессу

В ночь на 3 июля оккупанты запустили с разных направлений 52 "шахеда" и беспилотники-имитаторы различных типов. Противовоздушная оборона обезвредила на востоке и юге Украины 40 из них.

По данным Командования, российские дроны попали в семи локациях, еще на одной упал сбитый беспилотный летательный аппарат.

Как сообщал УНИАН, во время этой атаки оккупанты повредили многоэтажку в Одессе - шесть квартир разрушены полностью, еще 36 получили повреждения.

Всего в результате атаки на Одессу пострадали пять человек, двух из них - 7-летнего мальчика и 9-летнюю девочку - госпитализировали с отравлением продуктами горения.

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