Намерение ограничить банковскую тайну зафиксировано в Национальной стратегии доходов.

Министерство финансов ведет дискуссию с Национальным банком относительно ограничения банковской тайны в Украине, сообщил заместитель министра финансов Денис Улютин во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Соответствующее видео опубликовал нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Я вам честно скажу: да, мы ведем дискуссию с Национальным банком относительно доступа к банковской тайне", - сказал заместитель министра финансов.

По его словам, это сложная дискуссия, но в Национальной стратегии доходов записано, что "мы должны к этому прийти".

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"И это в любом случае будет", - добавил Улютин.

Об этом чиновник заявил при обсуждении законопроекта о присоединении Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA), который, среди прочего, как отметил Железняк, "создает под Налоговой реестр всех банковских счетов и банковских сейфов всех граждан". По словам нардепа, финансовый комитет Рады рекомендовал данный документ к принятию в первом чтении.

Присоединение Украины к Единой зоне платежей в евро

Единая зона платежей в евро (SEPA, Single Euro Payments Area) - инициатива Европейского Союза по интеграции платежей для упрощения банковских переводов в евро.

18 апреля 2025 года правительство одобрило проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)"

Документ имеет целью привести украинское законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с европейским. Отмечается, что это обязательное условие для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA.

Присоединение к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между европейскими странами быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам.

Банковская тайна под угрозой

В начале января 2025 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что банковскую тайну в Украине необходимо отменить, поскольку она "защищает воров и преступников".

На это в НБУ ответили, что это ставит под угрозу права граждан и европейские ценности, и отрицали предоставление неограниченного внесудебного доступа к данным счетов для любого органа.

По словам нардепа Ярослава Железняка, Минфин пообещал в ближайшие три года убрать или ослабить банковскую тайну, чтобы дать возможность налоговой получать "внесудебный доступ к движению средств на банковских счетах налогоплательщиков".

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