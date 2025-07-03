3-4 июля многие французские аэропорты вынуждены резко сократить количество рейсов.

Управление гражданской авиации Франции (DGAC) предупредило, что пассажирам следует ожидать задержек и отмен рейсов во всех французских аэропортах 3-4 июля 2025 года из-за массовой забастовки авиадиспетчеров.

Ожидается, что акция вызовет масштабные сбои для пассажиров, причем больше всего пострадают аэропорты в Париже и на юге страны, сообщает Euronews Travel.

Отмечается, что управление потребовало сократить пропускную способность аэропортов по всей стране, что означает, что авиакомпаниям придется отменять рейсы. В частности, в четверг, 3 июля, рейсы в аэропортах Парижа были сокращены на четверть, а в пятницу, 4 июля, – на 40%.

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Второй по величине профсоюз авиадиспетчеров во Франции UNSA-ICNA призвал к забастовкам 3 и 4 июля 2025 года, назвав в качестве одной из причин "токсичное" и "авторитарное" управление. Профсоюз призывает к увеличению численности персонала и повышению заработной платы.

Третий по величине профсоюз авиадиспетчеров USAC-CGT также выпустил уведомление о забастовке 3 июля, тогда как крупнейший профсоюз французских авиадиспетчеров SNCTA, объединяющий 60% работников, заявил, что не призывает к забастовке.

Забастовка совпала с периодом летних школьных каникул во Франции, когда авиаперевозки достигают пика. По данным DGAC, эти даты являются одними из самых загруженных в году.

В частности, 3 июля будет отменено более половины всех рейсов в аэропорт Ниццы и из него, а также столько же в аэропортах Бастии и Кальви на французском острове Корсика. В Лионе, Марселе, Монпелье, Аяччо и Фигари DGAC попросило авиакомпании сократить количество рейсов на 30%. Также будут отменены 25% рейсов в и из аэропортов Парижа – "Шарль де Голль", "Орли" и "Бове".

При этом 4 июля авиакомпаниям было предложено сократить рейсы в и из аэропортов Парижа на 40%, рейсы в и из Ниццы – вдвое, а в Лион, Марсель, Монпелье, Аяччо, Бастию, Кальви и Фигари – на 30%.

"Несмотря на эти превентивные меры, во всех французских аэропортах следует ожидать беспорядков и значительных задержек", – заявили в DGAC, также добавив, что пассажирам следует проверять статус своего путешествия у авиакомпании перед выездом в аэропорт.

При этом ирландский лоукостер Ryanair заявил, что он был вынужден отменить 170 рейсов в четверг и пятницу из-за забастовки во Франции, что повлияло на поездки более 30 тысяч человек.

Отмечаются, что забастовка также может повлиять на "пролеты" через французское воздушное пространство – некоторые самолеты, возможно, придется перенаправлять в облет Франции, что неизбежно приведет к задержкам. Особенно от этого пострадают рейсы в Бельгию, Португалию, Испанию и Марокко и обратно.

Забастовки во Франции

Издание напоминает, что авиадиспетчеры уже много лет ведут непрерывную борьбу с DGAC, но это их первая крупная забастовка с 2024 года. Забастовки в конце мая прошлого года привели к тому, что около 70% самолетов были остановлены. Позже в прошлом году было "олимпийское перемирие", в результате которого забастовки были приостановлены.

В 2023 году забастовки авиадиспетчеров привели к серьезным нарушениям во Франции с десятками тысяч отмен, задержек и широкомасштабным хаосом в сфере путешествий. По данным Евроконтроля, забастовки во Франции в период с марта по апрель затронули более 10 миллионов пассажиров.

В результате во Франции был принят новый закон, который требует, чтобы авиадиспетчеры, планирующие забастовку, информировали об этом своих руководителей как минимум за 48 часов. Это должно дать работодателям достаточно времени для составления временных графиков с учетом численности персонала, который будет работать.

Аналогичное правило уже действовало для сотрудников национальных железных дорог SNCF и парижского оператора общественного транспорта RATP.

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