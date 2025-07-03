Беспилотники меняют реалии войны и представляют угрозу даже для самых современных танков.

Армия США хочет закупить более 1500 пассивных систем защиты Top Attack Protection (TAP) для своих гусеничных боевых машин. Об этом сообщает портал The War Zone.

Согласно бюджетным документам, армия выделяет около 92 миллионов долларов на установку систем TAP на 1528 транспортных средств. Системы предназначены для защиты от атак с воздуха верхней части машины, где традиционно меньше брони.

Запрос на системы TAP в бюджетном плане обусловлен тем, что российская и украинская бронетехника оказалась особенно уязвимой к атакам беспилотников-бомбардировщиков и дронов с видом от первого лица (FPV), которые изменили характер войны.

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Хотя в документах нет точного описания того, как может выглядеть система, вполне вероятно, что она будет иметь сходство с так называемыми "мангалами", которые начали активно устанавливать на российские танки еще в 2021 году.

Сами американцы считают, что танки следующего поколения получат активную защиту, которая сможет эффективно нейтрализовать угрозы, в частности, со стороны БПЛА. Но сегодня лишь относительно небольшое количество машин оснащено такими системами.

Танки будущего - важные новости

Сегодня нет четкого понимания, как именно будет выглядеть танк будущего. Прообразом такой машины мог стать российский Т-14, который построили на платформе "Армата".

Впрочем, несмотря на громкие заявления Москвы, проект фактически закончился ничем и на сегодня танк просто не может использоваться в боевых действиях.

Возможно, первый настоящий танк нового поколения разработают в ЕС. По крайней мере, сегодня Франция и Германия активно продвигаются в этом направлении.

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