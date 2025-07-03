Украинские киноманы смогут посмотреть "Бугонию" с 30 октября 2025 года.

На прошлой неделе был представлен первый трейлер научно-фантастической комедии "Бугония" (Bugonia) греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.

Сегодня же стало известно, что лента все же выйдет в украинский прокат – 30 октября 2025 года, на неделю позже американского релиза. Кинодистрибьютом в Украине выступит B&H Film Distribution.

По сюжету фильма, двое одержимых теориями заговора чудаков похищают влиятельную генерального директора крупной компании, ведь они убеждены, что женщина является инопланетянкой, которая хочет уничтожить планету Земля.

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Главные роли в фильме сыграли Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд", "Круэлла", "Бедные-несчастные", "Виды доброты", франшизы "Человек-паук", "Добро пожаловать в Зомбилэнд"), Джесси Племенс ("Власть пса", "Виды доброты", "Восстание штатов", сериалы "Фарго", "Любовь и смерть") и дебютант Эйдан Дельбис.

Также в ленте задействованы Алисия Сильверстоун ("Бэтмен и Робин, "Убийство священного оленя") и стендап-комик Ставрос Халкиас.

Для Лантимоса, наиболее известного по лентам "Лобстер", "Убийство священного оленя", "Фаворитка" и "Бедные-несчастные", "Бугония" станет десятой полнометражной работой.

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