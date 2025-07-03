Американские пилоты-ветераны в украинском небе: генерал США рассказал, как их привлечь

Закон не ограничивает ветеранов американских ВВС, которые выявили бы желание служить в ВСУ по примеру ветеранов сухопутных войск. Но для этого нужно сделать определенные практические и политические шаги.

Юридически это не запрещено, но нужны дипломатические усилия, чтобы американские пилоты-ветераны смогли присоединиться к украинскому войску и помогли отражать российскую агрессию. О том, что именно надо сделать, отставной генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Дэвид Дептула рассказал в интервью украинско-американской писательнице и ветерану ВВС США Элизе Карлайл для NV.ua.

Она спросила у него, существуют ли юридические или практические преграды для американских ветеранов-пилотов, которые хотели присоединиться к ВСУ. При этом отмечается, что в Международном легионе уже служат американские ветераны. Он ответил, что юридических запретов для этого не существует.

"Нет ни одного прямого юридического запрета, который бы не позволял американским пилотам - тем, кто уже не находится на активной службе - помогать Украине. То же самое мы уже видим со многими американскими ветеранами сухопутных войск", - сказал он.

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Однако, по словам Дэвида Дептула, существуют практические и политические препятствия. Он пояснил, что для боевых полетов на F-16 пилотам нужно полностью интегрироваться в систему командования и управления, в правила открытия огня, в общий план воздушной кампании. Для этого нужно создать соответствующие дипломатические каналы и соглашения.

"Опытные американские пилоты могут помогать Украине, в частности в роли инструкторов или советников, а также непосредственно в боевых миссиях, если они будут действовать под украинским командованием. Но для этого нужна политическая воля с обеих сторон", - сказал он.

Также генерал подчеркнул, что украинская противовоздушная оборона в значительной степени зависит от западных систем, а американские пилоты имеют уникальный опыт максимально эффективного их использования. Поэтому их вклад может быть немедленным и существенным.

Он пояснил, что для повышения эффективности F-16 Украине необходимо предоставить полный комплекс возможностей, которые и обеспечивают преимущество западным воздушным силам. Речь идет о современных радиолокационных станциях, ракетах класса "воздух-воздух" вроде AIM-120D или Meteor для борьбы с российскими истребителями на дистанции, оборудование для радиоэлектронной борьбы и тому подобное. Самое главное в этом - интеграция в сеть командования, управления и разведки.

"Сейчас вызов для Украины - это не просто летать, а выживать и побеждать в одном из самых опасных воздушных пространств в мире. При надлежащей модернизации и поддержке, F-16 смогут обеспечить превосходство в воздухе, поддержку сухопутных войск и перехват крылатых и баллистических ракет", - сказал он.

Генерал добавил, что для этого нужны постоянные инвестиции и партнерство, а не просто поставки. А также - большее количество F-16.

Использование F-16 в системе ПВО

Напомним, что во время отражения массированной российской атаки в ночь на 27 июня Украина потеряла самолет F-16, который пилотировал летчик 1-го класса, подполковник Максим Устименко. Пилот погиб. Он смог отвести самолет от населенного пункта, но не успел катапультироваться.

В Воздушных Силах отметили, что за время боевого вылета Максим Устименко сбил семь воздушных целей, применив весь комплекс бортового вооружения. Эксперты предполагают, что самолет использовался для сбивания как ракет, так и "Шахедов". Причиной повреждения самолета стали обломки от разлета последней пораженной цели.

И хотя некоторые эксперты сравнивают применение ценного реактивного истребителя для сбивания "Шахедов" с забиванием гвоздей микроскопом, в США проводились и эксперименты по расширению функционала F-16. В рамках одной из исследовательских программ, там сбили с истребителя баллистическую ракету. Но в серийное использование эту технологию не пустили из-за особенностей траектории баллистики.

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