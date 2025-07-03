Завод производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М".

В ночь на 3 июля Украина нанесла удар по АО "Энергия" (Елец, Липецкая область), которое занимается обеспечением серийного производства батарей и аккумуляторов для универсальных модулей планирования и коррекции.

Как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, это российская разработка, которая превращает обычные свободнопадающие авиационные бомбы в планирующие авиабомбы с повышенной точностью и дальностью. Операцию провели Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме этого, как отмечается, данное предприятие ВПК производит батареи и аккумуляторы к оперативно-тактическим ракетным комплексам "Искандер-М", крылатым ракетам морского базирования Х-35У и энергетическим модулям для специализированных комплексов:

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"Зафиксированы взрывы на территории завода. Производство остановлено. Результаты огневого поражения уточняются".

Удар по АО "Энергия"

Как сообщал УНИАН, ночью Липецкая область оказалась под ударом беспилотных летательных аппаратов. Местный губернатор Игорь Артамонов заявил, что один из дронов упал на парковке предприятия, там вспыхнул пожар.

Название предприятия он не уточнил, однако, по данным телеграм-канала Astra, речь шла о заводе "Энергия".

Впоследствии атаку на этот завод подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко.

Как известно, украинская армия систематически атакует военные заводы российских оккупантов, чтобы усложнить ведение войны против Украины. Обычно российские власти пытаются скрыть или преуменьшить последствия ударов.

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