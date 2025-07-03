По мнению руководства российской армии только крейсер, корвет или эсминец могут побеждать в бою. Хотя Украина уже доказала, что морские дроны могут успешно потопить корабли Черноморского флота.

В России скептически относятся к небольшим катерам и морским дронам, поэтому они получают минимальную государственную поддержку. Об этом заявил военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"За долгие годы в России было сформировано некое военно-морское лобби. Они очень кичатся своим военно-морским флотом, который не выиграл никакой битвы. Может разве что времен Ушакова XVIII века", - сказал он.

По словам эксперта, у россиян скептическое отношение к морским дронам, небольшим кораблям, небольшим катерам.

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"Военные адмиралы всегда смотрят на это, как на игрушки, какое-то недоразумение. Основное - это крейсер, корвет, эсминец. Считают, что это сила, которая побеждает в бою. И не учитывают, что морскими дронами выбили фактически Черноморский флот из оккупированного Крыма. У них прослеживается мысль, что катера нужны, но без больших кораблей флот ничего не сделает. Поэтому морские бескипажные дроны получают минимальную государственную поддержку и минимальную поддержку от флота", - пояснил Жирохов.

Он отметил, что пока у россиян не изменится отношение к этим дронам, они так и будут находиться в стадии экспериментов, не доходя до серийного производства. Украинская позиция существенно отличается.

"У нас наоборот. Мы понимали, что поскольку флота после 2014-го года нет, то мы вынуждены либо брать на вооружение западные образцы, которые нам передают, либо идти другим путем и делать безэкипажные морские дроны. Мы пошли другим путем, и сейчас они достаточно быстро развиваются", - добавил эксперт.

Как морские дроны изменили войну

Как сообщал УНИАН, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия пыталась разработать собственные морские дроны, однако их попытки можно назвать неуспешными. Он рассказал, что они пытались в начале июня применить их экспериментальные модели. Но они сдетонировали, даже не дойдя до наших территориальных вод.

Также известно, что США проводят учения, отрабатывая защиту военных кораблей от атак вражеских беспилотников. Так они готовятся к возможному повторению атак, которые разрушили Черноморский флот.

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