В этом городе есть исторический замок, мощеные улицы, красивые окрестности и таинственные подземные тоннели.

Тревел-эксперты из FerryHopper опубликовали рейтинг самых популярных в Instagram мест Европы. При составлении списка учитывались такие факторы, как количество постов, отмеченных тегами в разных направлениях, и качество фотографий.

При этом, как пишет Mirror, город Эдинбург в Великобритании, хотя и уступил Ницце и Парижу, однако превзошел такие признанные инстаграммные "жемчужины", как Санторини в Греции и побережье Амальфи в Италии.

"Учитывая, что в шотландской столице есть исторический замок, мощеные улицы, красивые окрестности и множество магазинов и закусочных, нетрудно понять, почему она так популярна среди пользователей Instagram", - пишет издание.

Видео дня

Так, среди поклонников Гарри Поттера популярна улица Виктория, здания на которой считаются источником вдохновения для Косого переулка. Там также есть несколько магических магазинов, для истинных ценителей волшебства.

Любители пеших прогулок оценят маршрут на вершину Артурс-Сит, где их ждут непревзойденные виды на город. И, конечно же, есть Эдинбургский замок, который станет отличным фоном для селфи, а также поможет глубле ознакомиться с увлекательной историей Эдинбурга.

Кроме того, туристы могут углубиться под землю и исследовать обширную сеть туннелей под городом, которые могут похвастаться бурной историей, полной преступлений и зарегистрированных привидений, с множеством предлагаемых пешеходных экскурсий, которые расскажут о некоторых из самых жутких историй города.

В городе также есть необычные бутики, множество ресторанов, и бесчисленные мероприятия, проходящие в течение года, включая культовый Эдинбургский фестиваль Fringe, литературные фестивали и достойные Instagram празднования Хогманай с прогулками при свечах и рождественскими рынками.

Эдинбург занял девятое место в общем рейтинге, обойдя ряд направлений во Франции, Греции и Италии. Первое место занял Париж, в тройку лидеров входят Ницца и Барселона.

Полный список самых инстаграммных мест Европы выглядит так:

Париж, Франция

Ницца, Франция

Барселона, Испания

Валенсия, Испания

Ибица, Испания

Майорка, Испания

Порту, Португалия

Лиссабон, Португалия

Эдинбург, Шотландия

Санторини, Греция

Прованс, Франция

Миконос, Греция

Берген, Норвегия

Амальфитанское побережье, Италия

Каппадокия, Турция

Ранее УНАН расказывал о шести лучших местах Европы для посещения в сентябре, когда летние толпы туристов спадают, а температура начинает немного понижаться.

Вас также могут заинтересовать новости: