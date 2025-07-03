Отмечается, что курс евро может достичь уровня 1,20 доллара за единицу валюты.

Гривня теряет свои позиции в отношении европейской валюты. В начале июля и вовсе казалось, что евро пересечет отметку в 50 гривень, хотя в НБУ заверили, что нет фундаментальных оснований для существенного ослабления гривни.

Издание "Громадське" пишет, что в какой-то момент может произойти "контролируемая девальвация".

"Текущая траектория курса евро указывает, что он может достичь уровня 1,20 доллара за евро, то есть добавить еще 3,5%", - считает директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital. Дмитрий Чурин.

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В свою очередь руководитель аналитического департамента центра "Финансовый пульс" Диляра Мустафаева отметила, что НБУ продолжит применять режим контролируемых валютных колебаний, поэтому курс доллара останется в устоявшихся пределах.

"Скорее всего, в нынешних условиях курс доллара не превысит 45 гривень, а курс евро - 50 гривень", - считает Мустафаева.

Похожего мнения придерживается и руководитель службы продаж казначейских продуктов банка "Авангард" Юрий Крохмаль:

До конца года курс гривни к доллару можно ожидать в диапазоне 41,5-43,50, курс гривни к евро - от 46,5 до 51,5 в зависимости от того, как будут развиваться события в мире и что еще может произойти вокруг США и их политики.

Курс валют в Украине - прогнозы экспертов

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов считает, что до конца года официальный курс доллара может достичь отметки 43-44 грн. То есть с июля по декабрь официальный курс доллара может вырасти в среднем на 2,5-5%.

Другие эксперты считают, что рост курса евро может потенциально повлиять на рост цен на импортируемые товары из Европы и таким образом подтолкнуть инфляцию в Украине.

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