'Легче сжечь, чем ремонтировать': украинцы в шоке от квартиры за $40 тысяч в Киеве (видео)

Отмечается, что данное жилье находится на левом берегу украинской столицы.

Цены на квартиры в Киеве очень высокие, но владельцы жилья порой удивляют запросами. Одно из предложений вызвало бурю эмоций и породило дискуссию.

На странице rieltor_kiev в соцсети Tik Tok появилось видео с экскурсией по квартире в ужасном состоянии. В ролике отлично видно ободранные стены, слои грязи, мебель и сантехнику в кошмарном состоянии.

"Дизайнерская двухкомнатная квартира в Киеве теперь со скидкой. Всего 40 тысяч долларов - и вы становитесь владельцем этой невероятной красоты. Здесь у нас стиль хайтек, лофт, ретро - все на свете. Все, что можно было вложить в эту квартиру и ванную - вложили", - насмехается мужчина, стоя в ванной.

При этом он ситуация на кухне оказалась не лучше. Место, где предлагается готовить завтраки, обеды и ужины, удивило отбитой плиткой на стенах, кусками краски на полу и разбросанным хламом.

"Здесь у нас первая общая комната с французским открытым балкончиком. Посмотрите просто, сколько здесь места", - добавляет "экскурсовод", выходя на разрушенный балкон, где нет даже перил.

Следующая комната была в таком же состоянии.

Отмечается, что квартира находится на 3 этаже пятиэтажного дома. До метро "Дарница" 15 минут пешком, а на авто до центра - 10 минут.

Данное предложение повергло в шок всех, кто увидел ролик, а некоторые пользователи соцсети даже упражнялись в черном юморе:

Хозяин, похоже, в той ванне и разложился.

Туалет новый или пользовались?

Это в ванной зеркало или дыра в стене? Никак не могу понять.

Бизнес идея – покупаем квартиру и сдаем ее киностудии, которая занимается фильмами ужасов в качестве декораций для сцен фильмов как "Пила" или "Коллекуционер".

Как будто бы уже легче сжечь, чем ремонтировать.

Цены на квартиры в Киеве - последние новости

В Киеве на фоне общего замедления покупки недвижимости дорожает жилье на вторичном рынке. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в столичных объявлениях составляет около 65 тысяч долларов.

Самые низкие цены в Деснянском районе - в среднем 36 тыс. долл. без ремонта и 44 тысяч долл. с ремонтом. Далее следует Соломенский район с 44,2 тыс. долл. за однокомнатную без ремонта, а с ремонтом - 72 тыс. долл. Замыкает тройку Святошинский район с 45 тыс. долл. без ремонта и 54 тыс. долл. за однокомнатную с ремонтом.

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