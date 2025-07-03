На украинском рынке уверенно доминируют европейские бренды.

В июне на внутреннем рынке Украины сервисными центрами МВД было зарегистрировано 71,3 тыс сделок купли-продажи подержанных легковых авто. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.

"Это на 12,9% меньше по сравнению с маем-2025, и на 27,5% меньше, чем в июне-2024", - говорят специалисты.

В прошлом месяце первенство на рынке внутренних перепродаж удерживал Volkswagen, который вдвое опередил своих главных конкурентов - BMW и Renault. Также стабильно популярными остаются ВАЗ, Skoda, Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai.

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Если говорить о моделях, то самым популярным среди машин с пробегом оказался Volkswagen Passat. Опередить остальных ему помогли варианты на дизеле, которые имеют преимущество за счет выносливости и удобства для дальних путешествий.

На втором месте оказалась Skoda Octavia, на третьем - Volkswagen Golf. Очень популярными за счет невысокой цены остаются Daewoo Lanos и Renault Megane. Попали в десятку и более дорогие BMW 5-й серии и Audi A6.

Средний возраст машин на вторичном рынке в июне составил 15,7 года.

Мировой авторынок - что интересного

Ранее УНИАН сообщил, что наиболее популярным автомобильным брендом в этом году является Toyota, которая прочно держится на вершине рейтинга. На втором месте оказался Volkswagen, тогда как третье занял Ford.

Если говорить о моделях, то самым популярным автомобилем по состоянию на май был кроссовер Toyota RAV4. Ford F-Series и Toyota Corolla оказались на втором и третьем местах, соответственно. Замыкает десятку лидеров автомобиль Kia Sportage.

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