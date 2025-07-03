В океанах видят приближение события, которое уже случалось миллионы лет назад

Океан когда-то уже потерял почти весь кислород из-за гигантского извержения вулканов. На восстановление баланса ушло много тысяч лет. Сегодня океанам вновь угрожает кислородное голодание.

Из-за гигантского извержения подводных вулканов в доисторический период был нарушен кислородный цикл на всей планете. А океан на много тысяч лет испытывал недостаток в кислороде. Сегодня ученые тоже видят признаки приближения кислородного голодания в морях и океанах, но уже по другой причине, пишет Earth.com.

183 миллиона лет назад во время извержения подводных вулканов, расположенных возле современной Южной Африки, в водную и воздушную атмосферу Земли одномоментно попало свыше 20 гигатонн углекислого газа. Это привело к повышению температуры на планете, замедлению перемешиванию океанов и изменению химического состава воды с уменьшением в ней уровня кислорода. Ученые считают, что в это время в океане разрослись зеленые водоросли, которые перерабатывали пепел, но при этом увеличивали недостаток кислорода в воде.

При этом кислородное голодание продолжалось около 500 000 лет, пока деятельность вулканов не утихла, а равновесие углеродных и кислородных циклов не восстановилось. В память остались многочисленные известняковые отложения на морском дне – эти осадочные отложения активно образовывались в тот период. Особенно много отложений периода кислородного голодания сохранилось в Черном море, говорится в статье.

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Профессор Франсуа Тиссо из Калифорнийского технологического института, который изучает моря юрского периода, считает, что подобные изменения химического состава воны могут произойти и в современной океане. Морской эколог Дениз Брейтбург говорит, что глобальные запасы растворенного в воде кислорода постепенно снижаются. По данным его исследования, с 1960 года они уменьшились на 2 процента.

Проведенное в 2024 году исследование показало ускорение процессов деоксигинации в воде из-за потепления климата. При таких темпах, зоны средней глубины могут потерять 20 процентов кислорода к 2100 году. Это угрожает многим видам морских животных и растений. Уже сегодня мертвые зоны находят по всему миру. В том числе, они существуют в более чем 400 эстуариях - зонах, где смешиваются реки и море. Это указывает на масштабные изменения и в открытом море.

Чтобы это остановить, ученые призывают продолжать снижение выбросов парниковых газов и попытаться замедлить глобальное потепление. Они отмечают, что спутники, автономные поплавки и датчики морского дна теперь отслеживают уровень кислорода почти в реальном времени. А замедлить потерю кислорода в океанах помогут такие меры, как сокращение использования ископаемого топлива, защита экосистем, накапливающих углерод, и ограничение стока питательных веществ.

Новые океаны на поверхности и глубоко под землей

Как писал УНИАН, в Восточной Африке и сегодня продолжаются активные вулканические процессы. Они сильно влияют на географию Земли и даже могут привести к рождению нового океана.

Кроме того, из-за открытия нового минерала ученые могут пересмотреть взгляды на цикл круговорота воды в природе. Оказывается, в толще земной коры скрыто множество воды, которая даже может образовать новый океан. Она находится не в привычных состояниях в виде жидкости, пара или льда, а распределена в минерале рингвудит. Однако, это вода все равно взаимодействует с другими водными массами на Земле.

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