Некоторые украинские производства будут иметь доступ к соответствующим технологиям.

Украина и американская компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотных систем. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что эта договоренность поможет в будущем укрепить Силы обороны Украины таким образом, чтобы можно было сбивать значительно больше ударных дронов типа "Шахед".

Как сообщили УНИАН в Офисе президента Украины, в Дании в присутствии главы государства Владимира Зеленского министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт заключили меморандум о долгосрочном стратегическом партнерстве.

В частности, меморандум предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставляться Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости.

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Благодаря этому партнерству количество необходимых беспилотных систем значительно возрастет. Речь идет о сотнях тысяч дронов в этом году, и дальнейшее увеличение объемов в 2026 году.

"Главный компонент - это дроны-перехватчики, которые уже показали себя в Украине. Мы уже тестировали от нескольких компаний эти дроны, а сейчас мы, в конце концов, подписали очень серьезный продукт, очень серьезный контракт. Очень рассчитываем на сбивание "Шахедов" в таком большом количестве", - отметил Зеленский.

Также, по словам президента, было договорено, что некоторые украинские производства будут иметь доступ к соответствующим технологиям.

"Я думаю, что это сможет ускорить увеличение производства", - добавил глава государства.

Как отметили в ОП, компания будет производить для ВСУ дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников и ракет, квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения вражеских целей.

Вместе с тем, планируется разработка новых инновационных решений - перехватчики против крылатых и баллистических ракет, автоматические турели, разведывательные платформы.

Отмечается, что Swift Beat, LLC - это американская компания, имеющая значительное присутствие в Украине. Она специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом, а также активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, а также проводит тестирование дронов на территории Украины.

Производство дронов в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, в июне Зеленский заявил, что Украина будет обсуждать с партнерами дополнительное финансирование производства дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения воздушных целей.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас у российских захватчиков преимущество в производстве дронов на оптоволоконном управлении, но Украина догоняет их и уже имеет достаточно производителей.

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