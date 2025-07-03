Такими атаками Россия целенаправленно пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине.

Россия начала практиковать удары по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с целью сорвать процесс мобилизации в Украине. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Сухопутных войск Виталий Саранцев в эфире "Суспільного".

"Было два попадания: одно из них на территорию Полтавского городского ТЦК и СП, второе - на территорию Полтавского областного ТЦК и СП. Оба военные объекты расположены в достаточно плотной городской застройке. И поэтому, как следствие, среди пострадавших много гражданских лиц, которые находились неподалеку от административных зданий. Повреждения получили оба здания. Из числа пострадавших двое военных ТЦК и две работницы ВСУ, которые там работали. Есть ли среди погибших военные, сообщим позже", - сказал он.

По его словам, таким образом Россия целенаправленно пытается сорвать мобилизационный процесс в Украине.

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"Это была целенаправленная атака. В последние дни враг начал практиковать такие удары. Он имеет целью - сорвать процесс мобилизации. Но процесс мобилизации невозможно остановить. Мы будем продолжать комплектовать войско и готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество людей", - подчеркнул Саранцев.

Атака на Полтавский ТЦК - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9 утра россияне атаковали Полтаву. В результате одного из попаданий возник пожар в здании Полтавского объединенного городского Территориального центра комплектации и социальной поддержки. По данным Генштаба, из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. По предварительной информации ОВА, погибли два человека, 11 - ранены.

Позже представитель Командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сообщил, что среди пострадавших в результате российской атаки по Полтаве есть двое служащих ТЦК и двое военных ВСУ, которые там работали.

"Есть ли среди погибших военные, сообщим позже. Есть угроза повторных ударов", - отметил он.

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