В сложенном состоянии толщина девайса составляет 8,8 мм – на 2 мм меньше, чем у самого тонкого Galaxy Fold.

Китайский производитель Honor представил новую "раскладушку" Magic V5. На фоне конкурентов она выделяется рекордно тонким и легким корпусом, пишет The Verge.

Масса Magic V5 составляет 217 г, а толщина в сложенном состоянии – всего 8,8 мм. Это на 0,1 мм меньше, чем у бывшего рекордсмена Oppo Find N5. В раскрытом виде Magic V5 тоже тоньше конкурента – 4,1 мм, если не считать "трикладушку" Huawei Mate XT.

Интересно, что титул самого тонкой раскладушки актуален только для Magic V5 в цвете "Слоновая кость". Остальные цвета чуть толще – 9 мм, вероятно, из-за разных материалов покрытия.

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Под корпусом – флагманские характеристики: Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 5820 мАч с зарядкой 66 Вт. Два экрана LTPO OLED с частотой 120 Гц и диагональю 6,43 и 7,95 дюйма, фотоблок 50 + 50 + 64 Мп, защита от пыли и воды по IP58 и IP59 и набор ИИ-функций.

Для своего класса Honor Magic V5 получился относительно недорогим: начальная версия 12+256 ГБ продается за 8999 юаней (1250 долларов) топовая с 16+1024 ГБ доступна за 10 999 юаней ($1530). Для сравнения, цены на Galaxy Z Fold 6 стартуют от 1899 долларов. Девайс уже продается в Китае.

Ранее специалисты AnTuTu составили рейтинг самых мощных и быстрых смартфонов лета 2025 года. В целом, почти весь топ-10 состоит из устройств на базе Snapdragon 8 Elite, а моделям Samsung не удалось прорваться в элиту.

По слухам, этим летом Samsung представит свою первую бюджетную раскладушку Galaxy Z Flip FE. И она будет стоить дешевле iPhone 16.

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