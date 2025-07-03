Журналист поделился архивным кадром с подписчиками.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее показал архивное фото с Ириной Билык, опубликовал в своем Instagram новый уникальный кадр. На этот раз он показался в компании латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая поддерживает Украину в войне с РФ.

По словам Дмитрия, архивный снимок со звездой был сделан 35 лет назад. Тогда журналисту было 23 года, а Вайкуле - 36. На фотографии артистка позировала с короткими вьющимися волосами.

"1990 год, с Лаймой Вайкуле", - лаконично подписал фотографию журналист.

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Реакция сети

Подписчики засыпали комплиментами Дмитрия и Лайму в комментариях под снимком:

"Лайма- красавица"

"Дмитрий, какие у вас волосы роскошные"

"Какие вы красивые"

"Ставлю вам лайк".

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал фото с Софией Ротару, которое сделано 36 лет назад. На снимке журналист был одет в светлую куртку и футболку, а София Михайловна выбрала темный жакет, который украшен большим бантом и цветами.

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