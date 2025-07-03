Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, который ранее показал архивное фото с Ириной Билык, опубликовал в своем Instagram новый уникальный кадр. На этот раз он показался в компании латвийской певицы Лаймы Вайкуле, которая поддерживает Украину в войне с РФ.
По словам Дмитрия, архивный снимок со звездой был сделан 35 лет назад. Тогда журналисту было 23 года, а Вайкуле - 36. На фотографии артистка позировала с короткими вьющимися волосами.
"1990 год, с Лаймой Вайкуле", - лаконично подписал фотографию журналист.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами Дмитрия и Лайму в комментариях под снимком:
- "Лайма- красавица"
- "Дмитрий, какие у вас волосы роскошные"
- "Какие вы красивые"
- "Ставлю вам лайк".
Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал фото с Софией Ротару, которое сделано 36 лет назад. На снимке журналист был одет в светлую куртку и футболку, а София Михайловна выбрала темный жакет, который украшен большим бантом и цветами.