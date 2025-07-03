РФ решила попробовать новую тактику, насколько она будет эффективной.

Россияне изменили тактику ударов беспилотниками по Украине, а также делают ставку на их модернизации. Возможность массированных ударов по нашей стране у оккупантов всегда была, заявил военный эксперт Михаил Жирохов.

"То есть не стрелять сегодня, а накопить на завтра. Просто сейчас их производство беспилотников увеличилось, и они решили попробовать эту тактику, насколько она будет эффективной. Если брать за месяц, за июнь, за май, то кардинально количество запущенных беспилотников не изменилось. Изменилась, собственно, сама тактика запуска за три дня. Если раньше это было 160-160-160, условно говоря, то сейчас это 23-23 и 350", - отметил эксперт в эфире Radio NV.

В то же время, по словам Жирохова, становится понятно, что россияне делают ставку не только на массовость, но и модернизируют дроны.

Видео дня

"Эти все дроны уже имеют и тепловизоры, и имеют более усиленную защиту от РЭБа, и новый двигатель более мощный. То есть не только масштабируют удары, но и идут дальше в развитии именно этого достаточно примитивного оружия", - заметил он.

Кроме того, Жирохов отметил, что россияне действуют довольно прагматично, и вкладывают большие государственные средства в те образцы оружия, которые показывают себя эффективно.

"Не показывают себя сейчас эффективно на поле боя танки, то фактически они не изготавливают новые", - сказал эксперт.

Что еще известно о применении врагом БПЛА

Как сообщал УНИАН, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что для России применять ежедневно против Украины по 400-500 ударных беспилотников нереально.

Так, отвечая на вопрос, можно ли ожидать что скоро РФ сможет запускать по 400-500 "Шахедов" ежедневно, он сказал: "Каждый день по 400-500 - нереально это делать. Периодически делать, считаю, такая возможность у них есть. До 500 ударных БпЛА они реально могут запускать в едином пуске".

Он также подтвердил, что оккупанты совершенствуют свои дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: