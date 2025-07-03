Глава "Укрэнерго" отмечает, что решение Евросоюза позволит не ограничивать работу солнечных электростанций.

Европейский Союз увеличил лимит на экспорт электроэнергии из Украины и Молдовы в страны-члены блока с 650 до 900 МВт в час, сообщает пресс-служба Укрэнерго.

По словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, увеличение экспорта электроэнергии является одним из способов преодоления профицита генерации. Он добавил, что благодаря этому решению не придется ограничивать работу солнечных электростанций. Руководитель "Укрэнерго" отметил, что новый лимит будет действовать до 1 августа.

"В дальнейшем максимальная экспортная мощность будет пересматриваться ежемесячно. В процессе еженедельной оценки состояния сети величина экспорта может быть скорректирована, в соответствии с требованиями операционной безопасности", - сказал Зайченко.

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В свою очередь, министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что экспорт электроэнергии будет осуществляться исключительно в условиях профицита мощности в энергосистеме, а значит увеличение квот не приведет к отключениям света в Украине.

"Увеличение максимальной мощности экспорта - важный шаг, который облегчит балансировку украинской энергосистемы. А также позволит украинским электростанциям получить дополнительную прибыль, что позволит направить дополнительные ресурсы на ликвидацию последствий российских обстрелов и подготовку к зиме", - отметил глава энергетического ведомства.

Экспорт электроэнергии из Украины - последние новости

Евросоюз уже не впервые увеличивает квоту на экспорт электроэнергии из Украины. Вместе с тем, как пояснил энергетический эксперт Геннадий Рябцев, европейцам не всегда нужна "лишняя" украинская электроэнергия.

В июне 2025 года Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза, по сравнению с предыдущим месяцем - до более 237 тыс. МВт-ч.

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