Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами.

Вчера, 2 июля, дроны Службы безопасности Украины успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска в Донецкой области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, начиная с 22 часов, на складах раздавались взрывы, а затем началась мощная вторичная детонация боеприпасов и пожар.

В спецслужбе подчеркнули, что Харцызск расположен недалеко от временно оккупированных Макеевки и Донецка и имеет важное стратегическое значение, потому что используется россиянами как тыловая база. Враг разместил там командные пункты, логистические центры и склады с боеприпасами. Все они являются законными военными целями.

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"СБУ продолжает системную работу по ослаблению тыловых баз армии РФ. Каждая подобная спецоперация снижает наступательный потенциал врага. Сезон летнего "хлопка" от СБУ в разгаре", - говорится в сообщении.

Уничтожение мощностей российского ВПК

Как сообщал УНИАН, Липецкая область России ночью подверглась атаке беспилотников. Под ударом оказался завод "Энергия", который производит, в частности, аккумуляторы для БПЛА.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко подтвердил атаку по российскому заводу "Энергия". Он отметил, что предприятие приобщено к изготовлению крылатых ракет, комплексов "Искандер".

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