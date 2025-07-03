Средняя цена двухкомнатной квартиры в Ивано-Франковске составляет около 56 тысяч долларов.

По состоянию на июль 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ивано-Франковске составляет 38 тысяч долларов, что на 4% больше, чем полгода назад. А средняя стоимость за квадратный метр однокомнатной квартиры равна 910 долларов. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Ивано-Франковске равна 55,9 тысячи долларов, что на 8% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят 72,9 тысячи долларов (+8%).

Кроме того, средняя цена за квадратный метр двухкомнатной квартиры составляет 880 долларов, а трехкомнатной - 840 долларов.

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Рынок недвижимости в Украине - последние новости

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ужгороде составляет 63 тысячи долларов. При этом стоимость за квадратный метр однокомнатной квартиры равна 1,36 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость "однушки" в Харькове составляет 23 тысячи долларов, что на 14% больше, чем полгода назад.

Ким того, согласно исследования "OLX Недвижимость", рынок недвижимости на Юге Украины в мае этого года продемонстрировал изменения как в стоимости жилья, так и в уровне спроса на него. Наибольший ажиотаж был в Одессе и Черноморске, где спрос на покупку жилья вырос в разы.

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