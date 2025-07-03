Больше всего выхода американских войск с Европы опасается восточный фланг НАТО.

Европейские союзники США по НАТО готовятся к возможному сокращению присутствия американских войск на континенте. Главная проблема заключается в том, что администрация президента США Дональда Трампа не предоставляет четких деталей касательно своих планов по Альянсу. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что многие европейские союзники по НАТО уверены в том, что Трамп сократит количество американских военных, которые сосредоточены в Европе. По словам чиновников, вероятно, их могут перенаправить в Азию и на Ближний Восток.

Пока военным планировщикам стран НАТО неизвестно, сколько американских войск может быть выведено, как быстро это может произойти, и смогут ли европейские силы заменить американских солдат.

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"Вопрос не в том, произойдет ли сокращение численности американских военных, а в том, насколько упорядоченно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие оборонные планы Альянса", - сказал журналистам один из чиновников стран НАТО.

В издании подчеркнули, что больше всего выхода американских войск с Европы опасается восточный фланг НАТО. Это может привести к запросам о подкреплении со стороны других членов Альянса.

Помимо этого в издании считают, что выход США с континента может повлиять на основные американские военные базы в Германии и Италии. Они были основой для поддержки передовых военных операций Вашингтона на континенте.

В издании напомнили, что накануне саммита Альянса посол США в НАТО Мэттью Уитакер говорил о том, что уже к концу лета или в начале осени будет завершена оценка Пентагоном развертывания американских военных в Европе. По его словам, любые изменения будут происходить в тесной координации с союзниками.

Трамп пригрозил выходом США из НАТО - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что Штаты могут перестать сотрудничать с НАТО. По его словам, Вашингтон может пойти на такой шаг, если союзники по Альянсу не увеличат расходы на оборону до 5% от ВВП.

Трамп отметил, что доверие в НАТО важно, но нужно иметь гарантии на тот случай, если партнеры не будут соблюдать договоренности.

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