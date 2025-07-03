Самка гарпии может унести обезьяну-ревуна или взрослого ленивца, весящего почти столько же, сколько она сама.

Южноамериканские гарпии — это одни из опаснейших и крупнейших хищных птиц в мире. Хотя гарпии не являются самыми большими хищными птицами — это звание принадлежит кондорам — однако, как пишет discoverwildlife.com, по праву считаются самыми сильными птицами. Как они выглядят, на кого охотятся и где их можно встретить - читайте далее в новости.

Гарпия - как выглядит и где обитает

Размер гарпии составляет около 0,9–1 м от клюва до хвоста, а размах крыльев достигает 2 м. В сочетании с длинным хвостом они придают этой птице отличную маневренность в полете. При этом, как и у ястребов, самки гарпий значительно крупнее своих партнеров — их максимальный вес составляет 9 кг, что в два раза больше веса самцов.

Ареал обитания гарпий простирается от юга Мексики до северо-востока Аргентины. Больше всего этих птиц в Венесуэле и Бразилии, при этом Панама имеет самую высокую плотность популяции.

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Как охотятся гарпии?

Гарпии охотятся в основном, совершая короткие перелеты с одного дерева на другое, останавливаясь на каждой смотровой площадке, чтобы обнаружить неосторожных ленивцев и обезьян, которые являются их основной добычей. Гарпии также охотятся на других древесных млекопитающих, таких как кинкажу, опоссумы и олинго, а также на игуан и крупных птиц, таких как ара. Очень редко они могут поймать наземных животных, таких как молодые броненосцы или змеи.

Очень толстые ноги и лапы гарпий достаточно сильны, чтобы срывать ленивцев и обезьян с веток. Их когти — самые большие среди всех хищных птиц, а задний коготь достигает 7 см в длину. Крупная самка гарпии может улететь, унося самца ревуна или взрослого коричневого ленивца, весящего почти столько же, сколько она сама.

Как размножаются гарпии?

Гарпии остаются верными своему партнеру на всю жизнь. Они размножаются только раз в два-три года, что является одним из самых длительных репродуктивных периодов среди всех хищных птиц. Самки гарпий откладывают два яйца, при этом не выводят более одного птенца, не высиживая второе яйцо (если оба яйца вылупятся, младший птенец, скорее всего, не сможет конкурировать со своим братом или сестрой).

При этом наблюдения за птицами в неволе показывают, что самки могут не размножаться до пяти лет, а самцы — до девяти лет.

Как долго живут гарпии?

Если гарпия избежит болезней и травм, а также преследования со стороны людей, у нее есть шанс прожить 25 или даже 35 лет.

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