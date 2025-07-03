Курс евро в Украине зависит от мировых трендов.

На следующей неделе особое внимание будет приковано к торгам пары доллар/евро, от которых будет зависеть прежде всего курс евро в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, курс доллара регулируется режимом управляемой гибкости, а затем можно говорить о более-менее понятной конъюнктуре - это равновесие между спросом и предложением, которое может достигаться благодаря валютным интервенциям. Вместе с тем курс евро зависит именно от мировых трендов.

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"В последнее время просчитать поведение евро крайне трудно: среди главных для этого преград есть до сих пор неразрешенные искусственные споры между США и ЕС (вернее одностороннее попытки США ввести новые огромные 50%-ные пошлины на европейскую продукцию). Поэтому сохраняется нервное напряжение в состоянии ведущих инвестиционных групп, которые пока не готовы возвращаться к доллару, тем самым подвергая собственное состояние опасности обесценивания", - сказал банкир.

Лесовой считает, что в случае таможенной "провокации" США ответ ЕС может быть еще более болезненным, что, по крайней мере на некоторое время, способно увеличить "воронку" в стоимости валют.

"Кроме того, война на Ближнем Востоке изрядно может повлиять на инфляцию в США и ЕС, ведь это может спровоцировать рост цен на нефть и газ. Однако, что стоит отметить, ни доллару, ни евро не грозит тотальное обесценивание: эти валюты остаются мировыми, на них держится львиная доля мировой экономики", - отметил он.

Относительно курсовой ситуации на следующей неделе, эксперт прогнозирует, что стоимость доллара останется в пределах майско-июньских коридоров: официальный курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривни за доллар. Таким образом, валютные курсы будут ниже начального курса 2025 года (на 1 января официальный курс составлял 42,02 грн).

Текущие курсовые изменения могут быть разнонаправленными (периодически расти и снижаться), однако люфт таких изменений будет укладываться в 10-15 копеек. В целом эксперт ожидает, что спрос и предложение будут соразмерными - Нацбанку не придется осуществлять более мощные интервенции (по оценкам, объем валютных вливаний на рынок не превысит 600-800 миллионов долларов, что вполне допустимо).

Основные показатели валютного рынка с 7 по 13 июля, по мнению Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 46,5-49 грн/долл. (на межбанке) и 41,6-42 грн/долл. и 46,5-49 грн/долл. (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"Таким образом, на следующей неделе все текущие изменения курса доллара будут минимальными и неугрожающими. Зато курс евро будет зависеть от стоимости этой валюты в соотношении к доллару на мировых рынках. Именно поэтому, можем ожидать, что глобальных курсовых сдвигов мы не увидим", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,70 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках составляет 49,55 грн/евро, а курс продажи - 49,35 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 3 июля снизился на 4 копейки и составляет 41,95 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 10 копеек и составляет 49,65 гривни за евро.

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