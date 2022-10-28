Оккупанты воруют в области и вывозят медицинское оборудование.

На правобережной части Херсонщины враг усилил свои позиции мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Отмечается усиление группировки врага на правобережной части временно занятой территории Херсонской области мобилизованными военнослужащими численностью до 1000 человек. Их расселяют в домах местных жителей, которые покинули эти территории", - говорится в сообщении.

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В Генштабе отмечают, что продолжается так называемая "эвакуация "с временно занятой территории Херсонской области, то есть российские оккупанты вывозят медоборудование и имущество, как они называют, "национализированных" предприятий.

"Так, из населенного пункта Белозерка, оборудования местной больницы вывозится в города Скадовск и Геническ", - отмечается в сообщении.

Ситуация на Херсонщине - что известно

Силы обороны юга Украины сообщили, что российские войска переформатируют подразделения на Херсонщине.

В свою очередь советник председателя ОВА Сергей Хлань отметил, что оккупанты минируют поля на окраинах Херсона и готовятся к уличным боям.

За сутки 27 октября украинские ракетчики утилизировали два состава с боеприпасами и ангар со скоплением техники оккупантов. Штурмовой и армейской авиацией Вооруженных сил украины было нанесено 16 ударов по районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения врага.

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