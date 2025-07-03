Майор Воздушных Сил искал координаты самолетов для врага: СБУ задержало 'крота'

Агент собирал информацию об украинской военной авиации, которая базируется на Львовщине.

На Львовщине задержан майор Воздушных Сил ВСУ, который оказался российским агентом. Он должен был передать врагу координаты авиационной инфраструктуры ВСУ. Оккупанты завербовали его через бывшую жену - экс-военную, которая осталась работать в захваченном Мелитополе. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Отмечается, что главной задачей агента был сбор информации об украинской военной авиации. В частности, враг пытался получить координаты оперативных аэродромов, логистических хабов и центров технического обслуживания боевых самолетов ВСУ. Подрывную деятельность "крота" координировал кадровый сотрудник отдела спецопераций "Альфа" ФСБ Александр Белодедов, говорится в материалах дела.

"В случае получения соответствующих геолокаций, оккупанты надеялись нанести по ним ракетно-пушечные удары. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "крота", задокументировали его контакты с российской спецслужбой и задержали. Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск", - сообщили в СБУ.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Также за госизмену в условиях войны заочное подозрение получила его экс-супруга. Она находится на временно захваченной южной части Украины - работает на агрессора в Мелитополе.

Больше новостей о деятельности СБУ

Как сообщал УНИАН, по материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, более известного как митрополит Украинской православной церкви (Московского патриархата) Онуфрий.

Соответствующий указ подписал президент Украины. Служба же установила, что Онуфрий добровольно получил гражданство России в 2002 году. Об этом он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого Березовский продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.

По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

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