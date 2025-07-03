Эксперт отмечает, что этот дрон приближается по возможностям к крылатым ракетам.

Ударный беспилотник Shahed-136 новой серии MS по своим характеристикам приближается к крылатым ракетам. Об этом сказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко в эфире телемарафона.

"Действительно - это "Шахед" новой серии, которая по своим возможностям приближается к крылатым ракетам, а этот беспилотник имеет такую же систему. Они имеют собственный мини компьютер, объективы, которые способны сканировать пространство перед собой и сравнить с цифровой картинкой, которая есть в компьютере", - рассказал он.

По его словам, у них есть система наведения, для которой неважно, есть ли связь со спутником.

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"То есть таким "Шахедам" поставить радиопомехи невозможно, их средствами РЭБ уже не сбить, а их надо уничтожать только физически", - подчеркнул Романенко.

По его словам, "Шахед-136" пока применяется на глубину не более 100-120 км от линии фронта.

"Всей Украине такие "Шахеды" пока не угрожают. Кроме того такие изделия в разы дороже, чем обычные. И здесь произойдет или резкое уменьшение запуска этих "Шахедов" и тогда мы сможем сбивать их больше, или их просто меньше будет лететь в Украину, потому что россияне не смогут сотнями в день делать управляемые ракеты, ведь это за пределами их производственных мощностей", - отметил Романенко.

Разведчики "разобрали" модернизированный "Шахед" с ИИ - что известно

Как сообщал УНИАН, российский "Шахед-136" был сбит Силами обороны Украины на Сумском направлении в июне этого года.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины на портале War&Sanctions опубликовали электронную компонентную базу и 3D-модель со схематическим расположением составляющих ударного беспилотника Shahed-136 ("Герань-2") новой серии MS.

В ГУР отмечали, что структура материала фюзеляжа, исполнение и компоновка электронных блоков свидетельствуют, что БпЛА иранского производства. В то же время определенные изменения и усовершенствования могут указывать на совместную работу РФ и Ирана по модернизации "Шахедов".

Этот БПЛА содержит высокоскоростной мини-компьютер Nvidia Jetson Orin, специализированный для задач ИИ и обработки видео, а также инфракрасную камеру.

Кроме этого, новый "Шахед" имеет радиомодем и подсистему для передачи видео, телеметрии и/или группового управления.

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